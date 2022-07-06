Рената Литвинова и Ким Кардашьян представили новую коллекцию Balenciaga

Модный дом Balenciaga представил кутюрную коллекцию в Париже. По подиуму прошлись Рената Литвинова, Ким Кардашьян, Николь Кидман и другие звезды.

Поучаствовать в показе Литвинову пригласил креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Он давно дружит с актрисой, которая весной перебралась в Париж. Литвинова появилась на подиуме в черном платье с перьями. Как и на всех остальных моделях на ней были туфли с острым носом. Перед показом актриса решила сесть на диету.

«Прервав свое полуголодание через три дня, на четвертый, выпив бокал шампанского и поев что-то разнообразнее арбуза, парадоксально похудела», — писала она в своем Telegram-канале.

Вместе с Литвиновой по подиуму вышагивали и другие звезды. Николь Кидман появилась перед публикой в серебристом платье со шлейфом, а Ким Кардашьян показала обтягивающий наряд. Еще на показе была Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.

Среди приглашенных гостей были члены семьи Кардашьян, муж Николь Кидман и дочь Ренаты Литвиновой, которая пришла с Земфирой.