Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Информация об этом появилась на сайте Haiti24.

До этого комиссара Жана Лагеля Сивиля вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства. Подробности ареста пока не приводятся.

Представитель Госдепартамента США во время брифинга Нед Прайс на прошлой неделе заявил, что группа из шести подозреваемых в убийстве президента Гаити прошла подготовку по американским военным программам во время службы в армии Колумбии.

Группа вооруженных мужчин 7 июля напала на президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции в Порт-о-Пренсе. Моиз получил смертельное ранение, огнестрельные ранения также получила его супруга. Ее срочно госпитализировали для лечения в США. Никто из охранников тогда не пострадал. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики. После убийства президента на Гаити ввели военное положение. Временно исполнять обязанности лидера страны стал председатель сената Жозеф Ламбер.