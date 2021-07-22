Стало известно о подготовке возможных убийц президента Гаити по американским программам

Группа из шести подозреваемых в убийстве президента Гаити прошла подготовку по американским военным программам во время службы в армии Колумбии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США во время брифинга Нед Прайс.

По его словам, в данный момент представители Пентагона проверяют записи, чтобы выяснить причастность остальных участников заговора к военной или полицейской подготовке, которую финансировали США.

«Госдеп и Минобороны определили шестерых из возможных участников заговора, которые в прошлом проходили подготовку по американским военным программам, когда служили в колумбийских вооруженных силах», — подчеркнул Прайс.

Группа вооруженных мужчин напала на президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции в Порт-о-Пренсе. От огнестрельных ранений он скончался. Также серьезные травмы получила его супруга. Ее срочно госпитализировали для лечения в США.

По подозрению в расправе над лидером островного государства задержали 17 иностранцев. В ходе спецоперации полицейские ликвидировали четверых вероятных участников атаки. Еще шесть человек находятся в розыске. Нескольких подозреваемых задержали на территории посольства Тайваня.

По официальным данным, в нападении участвовали 26 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения. В ходе допроса задержанные признались, что покушение готовилось целый месяц. За организацией стоял иностранец по имени Майк.

После убийства президента Моиза на Гаити ввели военное положение. Временно исполнять обязанности лидера страны стал председатель сената Жозеф Ламбер.