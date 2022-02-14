Рукопожатие Шольца и Зеленского сравнили с приветствием британской королевы

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского началась с неловкого рукопожатия. Европейский политик ответил на протянутую руку украинского лидера, но последний схватил только его пальцы и нервно потряс. Видео с места события опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что Зеленский вышел навстречу Шольцу из Мариинского дворца. После странного рукопожатия политики отправились на переговоры.

Эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова в беседе с РИА «Новости» перечислила ошибки, которые совершили Шольц и Зеленский.

Она отметила, что во всем мире мужские рукопожатия выглядят одинаково: руку протягивают и пожимают. Переворачивать ее в горизонтальное положение не нужно.

«Второй момент: за кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника — очень странное решение, так обычно не происходит», — подчеркнула Баранова.

Она отметила, что так обычно приветствуют королеву Великобритании, которая специально протягивает руку таким образом, чтобы собеседник мог держать только ее пальцы.

«Это просто какая-то неловкая ситуация, так не было запланировано. Вряд ли это какое-то сознательное нарушение протокола, правил делового этикета», — подчеркнула эксперт. Она отметила, что Шольц и Зеленский решили не акцентировать на этом внимание и сразу отправились на переговоры.

После переговоров с Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Москву. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава германского кабмина встретится с президентом России Владимиром Путиным для проведения «субстантивных двусторонних переговоров». Песков отметил, что по итогам беседы политики проведут пресс-конференцию.