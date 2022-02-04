Визит канцлера ФРГ в Россию подтвердили в Кремле

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Россию 15 февраля. О том, что его визит согласован, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что в планах у политиков — «субстантивные двусторонние переговоры», после которых пройдет пресс-конференция, написал «Интерфакс».

О том, что Шольц собрался посетить Россию, стало известно 2 февраля. Он сказал об этом в эфире немецкого телеканала ZDF. Тогда стало известно, что на повестке обсуждений стоит ситуация с Украиной, но конкретную дату еще не огласили. Шольц лишь указал, что встреча будет после посещения им США, запланированного на 7 февраля.

«Я работаю активно со всеми союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины — едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», — подчеркнул Шольц.

Германия отказалась поставлять оружие на Украину. Министр обороны страны Кристина Ламбрехт объяснила, что иное решение не приблизило бы устранение разногласий.