Современные политики часто прибегают к оскорбительным выражениям из-за растущей роли социальных сетей. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Так, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, будто президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Путин в ответ напомнил, что премьер Маргарет Тэтчер когда-то начала военные действия против Аргентины за Фолклендские острова.

А год назад президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Лидер РФ на это пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.

Орджоникидзе полагает, что скандальные высказывания политиков — это доказательство, что «мир меняется, а социальные сети сегодня играют важную роль в дипломатии — ту роль, которую раньше никто не предвидел».

Он также отметил, что «риторика связана с положением дел на мировой арене, в наше время происходит резкое обострение международной обстановки». По его словам, задеть и поставить на место собеседника можно и культурным образом, вот только для этого нужен соответствующий интеллектуальный багаж, чем люди на Западе похвастаться не могут.

Ранее политолог Харлан Ульман заявил, что Соединенные Штаты поражены неизлечимой «исторической амнезией». Он объяснил это «геном глупости» в стратегической и политической ДНК страны.