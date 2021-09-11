«Рубежная дата». Политолог рассказал о влиянии терактов 11 сентября на политику США

Теракты 11 сентября сильно повлияли на политику США. После них был Ирак и Афганистан. Однако после неудач в этих странах, Штаты, возможно, изменят свою внешнюю политику и будут действовать не так агрессивно. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель Центра прикладных исследований Институт США и Канады РАН Павел Шариков.

По его словам, события 11 сентября оказали влияние на Соединенные Штаты.

«Это рубежная дата. Это было начало работы первой администрации Джорджа Буша и впереди у Джорджа Буша было почти восемь лет, чтобы проводить достаточно жесткие реформы. Был сделан акцент на усилении военной мощи, причем как во внешней политике, так и во внутренней», — сказал Шариков.

Теракты в Нью-Йорке, по его мнению, имели и колоссальное психологическое значение для Соединенных Штатов. Они показали, что США не такая безопасная страна, как казалось в 1990-е годы.

«Получив серьезный ожог с использованием военной силы в Афганистане, в Ираке, неудачными попытками построить новое государство с американскими политическими институтами, я думаю, что Соединенные Штаты изменят стиль и методы видения внешней политики и будут действовать менее агрессивно и с меньшим применением военной силы», — заключил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время США, скорее всего, не будет вести масштабных военных кампаний. Американские власти будут искать новые способы влияния на внутреннюю политику и защиты своих национальных интересов.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Штаты еще очень далеко от того момента, когда смогут победить терроризм.