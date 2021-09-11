Теракты 11 сентября очень сильно отразились на истории мира и США. Штаты после этого объявили войну с терроризмом, но по прошествии 20 лет победа от американцев все так же далеко. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, американист, Малек Дудаков.

По его словам, теракт 11 сентября знаменовал окончание десятилетия — с 1991-го по 2001 год. Конец истории, который предсказывал американский философ и политолог Фрэнсис Куяма, он не состоялся.

«История вновь закрутилась. Стало понятно, что немалая часть мира не готова принимать принципы либерального миропорядка и даже готова идти на теракты, чтобы с ним бороться», — сказал эксперт.

После 11 сентября в США сильно закрутили гайки, началась борьба с терроризмом.

«Весь мир научился жить в условиях, когда США пытаются играть роль мирового полицейского, но у них это все хуже хуже получается. Символично, что 20-летие войны с терроризмом закончилось тем, что Штаты де-факто ушли из Афганистана, можно сказать, что война проиграна», — отметил Дудаков.

Он добавил, что все больше экспертов сейчас говорят об окончании однополярного мира. После терактов было потрачено огромное количество сил, ресурсов на то, чтобы победить в этой войне с терроризмом

«Но победа до сих пор не близка и не видна для США», — заключил американист.

Ранее журналист Владимир Сухой вспомнил, как работал 11 сентября в Нью-Йорке. По его словам, обстановка тогда была совершенно нереальной и полумарсианской.

Террористы 11 сентября 2001 года направил два захваченных самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Весь мир наблюдал за тем, как небоскребы горели и разрушались. Еще один самолет протаранил здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Тогда погибли более 2,9 тысячи человек.