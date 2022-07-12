РПЦ назвала крещение приемных детей однополой пары в США «политическим шоу»

Крестивший приемных детей гомосексуальной пары в США епископ Константинопольского патриархата Элпидофор устроил политическое шоу. Об этом в Telegram-канале написал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Речь идет о совершении христианского обряда в отношении детей актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса. По мнению Кипшидзе, Элпидофор старается ради американского политического истеблишмента.

«Очень сложный вопрос, виноваты ли младенцы в том, что их отдали на воспитание или родили с помощью суррогатной матери „на заказ“ для семьи содомитов и могут ли они быть лишены крещения, оказавшись в такой ситуации», — отметил представитель РПЦ.

Он назвал крещение недопустимым, если не соблюдены необходимые условия. Согласно решению РПЦ, крещению детей, рожденных суррогатными матерями, должно предшествовать покаяние их родителей.

Ранее патриарх Кирилл заявил о попытках западных стран «переформатировать» Россию, внедрив их «ценности». По его мнению, инаковость России является причиной нападок на нее со стороны других государств.