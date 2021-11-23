Рождественскую ель привезли в Белый дом. Видео

Рождественскую ель доставили к Белому дому. Праздничное дерево привезли под музыку на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми. Его встретила первая леди США.

«Сегодня прибыли официальная рождественская елка Белого дома», — сообщила в Twitter пресс-служба Белого дома.

Праздничное дерево повезли к зданию на зеленой повозке с рождественскими венками. В это время у входа в Белый дом играла музыка.

По традиции рождественскую ель встретила первая леди США. Джилл Байден осмотрела дерево перед тем, как его внесли в президентскую резиденцию.

В середине ноября главную рождественскую ель привезли в Нью-Йорк. Ее доставили из Мэриленда. Праздничное дерево установят на Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. Торжественную церемонию зажжения огней на ели проведут 1 декабря. Всего на ветвях 24-метрового символа Рождества будет гореть 50 тысяч разноцветных лампочек. На ель установят хрустальную звезду фирмы Swarovski весом более 400 килограммов.