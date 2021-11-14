Главную рождественскую ель привезли в Нью-Йорк. Видео

Главную рождественскую ель доставили из Мэриленда в Нью-Йорк. Для перевозки потребовалось два дня, сообщила пресс-служба полиции города.

«Рождественское дерево Рокфеллер-центра прибыло сегодня утром с небольшой помощью дорожной полиции Нью-Йорка», — написала пресс-служба в Twitter.

К своему сообщению правоохранители добавили небольшое видео о доставке ели. На кадрах виден грузовик с длинным прицепом, на котором лежит дерево. Большегруз сопровождают полицейские машины.

Рождественскую ель установят на Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. Высота ели составила 24 метра, а вес достигает 12 тонн. Для перевозки такого большого дерева понадобился прицеп длиной 35 метров.

Ель срубили 11 ноября рядом с небольшим городом Элктон. На транспортировку 85-летнего дерева ушло два дня. После установки начнется украшение одного из главных символов праздника. На ель установят хрустальную звезду фирмы Swarovski весом более 400 килограммов. На ветвях рождественской ели зажгутся 50 тысяч разноцветных лампочек. Торжественную церемонию проведут 1 декабря.