Рождаемость в Китае упала до исторического минимума после отмены правила «одного ребенка»

До 2015 года в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». После этого в стране был зафиксирован резкий скачок рождаемости. Но именно эта политика в итоге привела к снижению демографии из-за уменьшения количества женщин репродуктивного возраста.

Коэффициент рождаемости в предыдущий год составил 10,48 на 1000 человек. Это самый низкий показатель с 1949 года. Всего в 2019 году родились 14,65 миллиона детей — это самая маленькая цифра за последние 59 лет.

В 2018 году в Поднебесной появились на свет первые в истории генетически модифицированные младенцы. Ученого, который провел незаконный эксперимент с рождением трех детей, отправили в тюрьму на полтора года и обязали выплатить штраф.