Роухани извинился за запоздалое признание вины в крушении украинского самолета

Президент Ирана Хасан Роухани публично попросил прощения за то, что не сразу признал вину в катастрофе с украинским Boeing 737. Он еще раз подчеркнул, что самолет сбили случайно.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — заявил президент. Его процитировал ТАСС.

Роухани добавил, что люди должны понять, что силы безопасности ничего от них не скрывают. Иранский лидер добавил, что он, как слуга народа, «должен говорить с ним скромно и честно».

Президент страны заметил, что правительству, Вооруженным силам и судебным властям нужно объединиться для расследования. Его результаты должны быть представлены миру. Он потребовал ВС Ирана раскрыть больше информации о катастрофе.

«Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования», — сказал Роухани.

Самолет «Международных авиалиний Украины» 8 января рухнул недалеко от аэропорта Тегерана почти сразу после взлета. Его сбили иранские ракеты. На борту лайнера находились граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Германии, Афганистана — всего 176 человек. Все они погибли. Поначалу власти Исламской Республики отвергали версию о том, что Boeing сбили. Однако спустя три дня Иран признал свою вину.

Украина потребовала передать ее бортовые самописцы самолета для расшифровки.