Мир 02 марта 2023, 20:38 Ротацию инспекторов МАГАТЭ провели на Запорожской АЭС Росэнергоатом: ротация инспекторов МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС с четвертой попытки РИА «Новости»

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС с четвертой попытки состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ. К работе на станции приступила шестая по счету команда экспертов, уточнил ТАСС.

«Ротация инспекторов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, колонна движется. Они уже на подъезде к Васильевке», — сообщил Карчаа.

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Специалисты агентства должны были смениться 7, 10 и 18 февраля, но департамент безопасности ООН трижды срывал эти планы. При этом российская сторона предоставила все гарантии безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси позже подтвердил, что очередная ротация экспертов на ЗАЭС прошла успешно.

«Рад сообщить об успешном завершении давно откладываемой ротации миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ), сейчас наша шестая команда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», — написал Гросси в Twitter.

Он отметил, что ISAMZ незаменима для снижения рисков ядерных инцидентов. Также Гросси поблагодарил всех сотрудников за профессионализм, смелость и приверженность.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ротация сотрудников миссии агентства МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции должна произойти 2 марта.