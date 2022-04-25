Генпрокуратура назвала коммерсантов причиной роста цен на медикаменты

Рост цен на медикаменты в ряде регионов России связан с жадностью конкретных поставщиков. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, написало РИА «Новости».

По его словам, проверки показали, что цена на медицинские препараты на пути от производителя до конечного потребителя выросла в несколько раз.

«Стоимость поднялась из-за жадности коммерсантов от медицины. Нарушившие закон обязательно ответят за это», — сообщил Краснов.

Генпрокурор отметил, что ведомство по аналогичной цепочке должно проверять факторы ценообразования, обоснованность повышения цен на продукты первой необходимости и пресекать попытки спекулировать ценами во время нестабильной обстановки на российском рынке.

Ранее сообщилось, что Генеральная прокуратура по поручению Краснова проверит факты незаконного увеличения цен на ряд продуктов, бытовую химию и средства личной гигиены.