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    18 марта 2022, 16:56

    Генпрокуратура проверит факты незаконного роста цен на продукты

    Генпрокуратура займется проверкой роста цен на продукты

    Максим Зинкин

    Генеральная прокуратура проверит факты незаконного увеличения цен на ряд продуктов, бытовую химию и средства личной гигиены. Соответствующее поручение отдал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщила пресс-служба ведомства.

    Генпрокуратура проверит факты незаконного роста цен на продукты

    Экспертная группа получила информацию об увеличении стоимости куриных яиц и других продуктов питания, а также средств личной гигиены и предметов бытовой химии.

    «Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Прокуроры проведут комплекс мероприятий, направленных на пресечение необоснованного завышения цен на эту продукцию и создания искусственного дефицита.

    Генпрокуратура взяла на особый контроль исполнение закона в сфере ценообразования.

    Ранее стало известно, что торговые сети в Одинцове начали борьбу с перекупщиками.