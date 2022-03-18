Генпрокуратура проверит факты незаконного роста цен на продукты
Генпрокуратура займется проверкой роста цен на продукты
Генеральная прокуратура проверит факты незаконного увеличения цен на ряд продуктов, бытовую химию и средства личной гигиены. Соответствующее поручение отдал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщила пресс-служба ведомства.
Экспертная группа получила информацию об увеличении стоимости куриных яиц и других продуктов питания, а также средств личной гигиены и предметов бытовой химии.
«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Прокуроры проведут комплекс мероприятий, направленных на пресечение необоснованного завышения цен на эту продукцию и создания искусственного дефицита.
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