Рост цен на энергоносители в Европе связали с квотами на выброс углекислого газа | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:47

Новый тоннель построили на площади Громова в Жуковском

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:45

Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку

Реклама

Эксклюзив

12 сентября 2022, 15:40

Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве

Общество

12 сентября 2022, 15:36

Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Мир

12 сентября 2022, 15:34

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Криминал

12 сентября 2022, 15:28

Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:17

Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест

Мир

12 сентября 2022, 15:15

Польские регионы отключили фонари на улицах из-за высокой стоимости электроэнергии

Мир

12 сентября 2022, 15:11

Глава МАГАТЭ сообщил о начале консультаций с Россией и Украиной об охранной зоне вокруг ЗАЭС

Мир

12 сентября 2022, 14:58

Рост цен на энергоносители в Европе связали с квотами на выброс углекислого газа

WSJ: ЕC пришел к энергокризису из-за искусственного регулирования цен на квоты CO2

Читать 360tv в

Переход на зеленую энергетику стал одним из важнейших факторов роста цен на газ, нефть и электричество в Европе. Проводимая чиновниками политика в связи с изменением климата продолжит и дальше влиять на цены на энергоносители в странах Европы. Об этом заявила газета The Wall Street Journal.

В странах Евросоюза, напомнили в статье, с 2005 года действуют квоты на выброс предприятиями углекислого газа.

Реклама

Производства, которые производят больше вредных веществ, покупали сертификаты у других фабрик, где объемы выбросов ниже.

Реклама

С конца 2019 года рост цен на эти квоты вырос с 25 евро за одну метрическую тонну углекислого газа до 100.

В связи с нехваткой газа многие предприятия перешли на использование угля, что привело к росту цен на сертификаты и сказалось на стоимости энергоносителей.

«Отрасли могли бы использовать ядерное топливо в целях снижения зависимости от угля, либо власти могли бы активизировать разработки газовых месторождений в своих странах. Но европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведет к росту стоимости квот в системе торговли разрешениями», — подчеркнули авторы материала.

Журналисты отметили, что чиновники под давлением экоактивистов в ручном режиме регулировали цены на квоты, чтобы увеличить инвестиции бизнеса в зеленую энергетику.

В результате предприятия столкнулись с дефицитом, что еще больше подстегнуло цены на энергоносители.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже выступил с предложением отменить торговлю квотами на два года. Но другие европейские политики его не поддержали.

В результате цены на энергоносители и обязательства бизнеса платить за выбросы только вырастут.

Между тем цены на газ на европейской бирже начали снижаться. По данным торгов, октябрьские фьючерсы потеряли более 8% от стоимости и упали до 1972,2 доллара за тысячу кубометров. Ноябрьские сделки пока остались на уровне двух тысяч долларов и выше.

Газ

Евросоюз

Экология

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама