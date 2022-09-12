Рост цен на энергоносители в Европе связали с квотами на выброс углекислого газа | 360°

Мир 12 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Рост цен на энергоносители в Европе связали с квотами на выброс углекислого газа WSJ: ЕC пришел к энергокризису из-за искусственного регулирования цен на квоты CO2 unsplash.com

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Переход на зеленую энергетику стал одним из важнейших факторов роста цен на газ, нефть и электричество в Европе. Проводимая чиновниками политика в связи с изменением климата продолжит и дальше влиять на цены на энергоносители в странах Европы. Об этом заявила газета The Wall Street Journal.

В странах Евросоюза, напомнили в статье, с 2005 года действуют квоты на выброс предприятиями углекислого газа.

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Производства, которые производят больше вредных веществ, покупали сертификаты у других фабрик, где объемы выбросов ниже.

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С конца 2019 года рост цен на эти квоты вырос с 25 евро за одну метрическую тонну углекислого газа до 100.

В связи с нехваткой газа многие предприятия перешли на использование угля, что привело к росту цен на сертификаты и сказалось на стоимости энергоносителей.

«Отрасли могли бы использовать ядерное топливо в целях снижения зависимости от угля, либо власти могли бы активизировать разработки газовых месторождений в своих странах. Но европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведет к росту стоимости квот в системе торговли разрешениями», — подчеркнули авторы материала.

Журналисты отметили, что чиновники под давлением экоактивистов в ручном режиме регулировали цены на квоты, чтобы увеличить инвестиции бизнеса в зеленую энергетику.

В результате предприятия столкнулись с дефицитом, что еще больше подстегнуло цены на энергоносители.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже выступил с предложением отменить торговлю квотами на два года. Но другие европейские политики его не поддержали.

В результате цены на энергоносители и обязательства бизнеса платить за выбросы только вырастут.

Между тем цены на газ на европейской бирже начали снижаться. По данным торгов, октябрьские фьючерсы потеряли более 8% от стоимости и упали до 1972,2 доллара за тысячу кубометров. Ноябрьские сделки пока остались на уровне двух тысяч долларов и выше.

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