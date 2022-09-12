Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз | 360°

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Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

Цены на газ на европейской бирже упали ниже 2000 долларов впервые с 9 августа

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Стоимость газовых фьючерсов опустилась ниже 2000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE. В последний раз такое снижение фиксировали 9 августа.

Согласно данным сессии, цена тысячи кубометров газа с поставкой в октябре с открытия торгов опустилась с отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров до 1972,2 доллара. Общие потери составили 8,4%.

При этом в ходе торгов минимальная цена опускалась до 1881 доллара. Стоимость сделок с поставками энергоносителя в ноябре до сих пор остается выше двух тысяч долларов.

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Динамика котировок, приведенная от расчетной цены предыдущего дня — 2152 доллара за тысячу кубометров.

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Средние цены на закупку газа в Европе начали ставить рекорды еще в начале марта на фоне опасений насчет полного ограничения поставок энергоносителя из России.

После того как поставки продолжились ситуация стабилизировалась. В мае средняя закупочная цена составила 1180 долларов, в июле она выросла 1805 долларов, а к 26 августа расчеты проводили из показателя 3507 долларов за тысячу кубометров газа.

Цены пошли вверх после ограничения поставок энергоносителя через трубопровод «Северный поток». В начале сентября «Газпром» объявил о полной приостановке прокачки из-за выявленной неполадки на единственной рабочей турбине.

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