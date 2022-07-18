Рост цен на электричество вынудил Европу искать спасения в угле

Дефицит газа в Европе никуда не делся. Из-за этого в некоторых странах цены на электричество побили исторические рекорды. Государства пытаются найти способы спастись от роста цен, но пока ничего не выходит. О безуспешной борьбе с крупнейшим энергетическим кризисом в Европе написало РИА «Новости».

Германия до кризиса получала 35% всего газа из России. Цена за киловатт электричества, полученный из газа, сейчас составляет 13 рублей. Это ниже стоимости за электроэнергию, полученную другими способами, но выше цены 2021 года в четыре раза. Потребители уже переплачивают. Если в прошлом году одна семья платила 670 евро (38,7 тысячи рублей) за 1,3 тысячи киловатт-часов в год, то в 2022 году раскошелится уже на 939 евро (54,3 тысячи рублей).

В Австрии ситуация похожая. Она на 80% зависела от газа из России. И тогда считалась одной из стран, где самые низкие тарифы на электричество. Однако теперь стоимость увеличилась с пяти до 30 рублей за киловатт.

Чешские специалисты посчитали, что к концу 2022 года цена на электричество для граждан увеличится на 86%, а газа — на 59%.

Бороться с высокими ценами на газ многие страны собираются с помощью использования другого ресурса — угля. Например, правительство Польши уже поручило государственным предприятиям купить 4,5 миллиона тонн угля.

Ранее власти Германии заявили, что в стране не исключено чрезвычайное положение из-за дефицита газа.