Власти Германии допустили чрезвычайную ситуацию зимой из-за дефицита газа

Правительство Германии опасается возможной чрезвычайной ситуации из-за дефицита газа в ближайший зимний период. Об этом написал Bild.

Авторы издания предположили, что газовая проблема в Германии сохранится вплоть до 2024 года, а цены на топливо вырастут до трех раз, так как власти неспособны повлиять на них.

«Правительство ФРГ готовится к чрезвычайной ситуации из-за газа во многих регионах страны», — говорится в сообщении Bild.

Руководитель федерального сетевого агентства Клаус Мюллер накануне сообщал, что немецкие газовые хранилища заполнены на 65%. По его словам, этого объема не хватит на зимний период без поставок газа из России.

Издание Forbes напомнило, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не запустят в ближайшее время.