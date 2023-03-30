Мир 30 марта 2023, 18:03 Рост рисков для Запорожской АЭС зафиксировали в МАГАТЭ Глава МАГАТЭ Гросси: рост эскалации увеличил риски для безопасности Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Площадка вокруг Запорожской атомной электростанции переживает опасную фазу из-за роста военной активности. Все это увеличивает риски для объекта, от безопасности которого зависит очень многое, указали в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Текст опубликовали на сайте организации.

В своем заявлении глава МАГАТЭ отметил, что в ходе последнего визита на станцию убедился в том, что ситуация с ядерной безопасностью на крупнейшем объекте в Европе стала очень серьезной из-за усиления военной активности.

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«Идут открытые разговоры о наступлении и контрнаступлении. Этот район переживает, возможно, более опасную фазу с точки зрения продолжающегося конфликта», — написал Гросси.

Он подчеркнул, что последние несколько месяцев вел обсуждение с украинской и российской сторонами, чтобы обеспечить безопасность станции. Окончательный план вышел из предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг объекта. Но теперь важно сосредоточиться не на территории, а на том, чтобы станция не становилась объектом для атаки.

«Мы согласились с фундаментальным принципом, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах. Ядерная авария с радиологическими последствиями никого не пощадит», — пояснил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию в минувшую среду, 29 марта. Это второй визит руководителя организации на этот объект. В ходе визита Гросси пообщался с сотрудниками станции и представителями компании «Росэнергоатом».