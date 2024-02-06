Мир 06 февраля 2024, 08:33 Рост интереса к Севморпути заметили на фоне обострения в Красном море Посол Корчунов указал на интерес к Севморпути из-за обострения в Красном море РИА «Новости»

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Россия заметила возросший интерес других стран к Северному морскому пути из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Да, такой интерес мы видим», — подчеркнул он.

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Ранее дипломат сообщал, что Северный морской путь в состоянии обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Это возможно при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Соединенные Штаты и Великобритания в январе начали атаковать объекты хуситов. Власти стран называют удары ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Йеменские хуситы в свою очередь атакуют проходящие через водоем торговые суда в знак поддержки Газы, жители которой уже несколько месяцев находятся под постоянными обстрелами со стороны израильской армии.