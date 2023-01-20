Мир 20 января 2023, 23:39 Россотрудничество не получало данных о проверке «Русского дома» в Берлине Замглавы Россотрудничества Шевцов: прокуратура Берлина не обращалась по «Русскому дому» Википедия

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Пока в Россотрудничество не поступала официальная информация о якобы проверке прокуратуры в отношении «Русского дома» в Берлине. Об этом РИА «Новости» заявил замруководителя агентства Павел Шевцов.

«Вся эта информация пока идет из неких „хайповых“ СМИ, то есть ни посольство (России в Германии — прим. ред.), ни Россотрудничество таких официальных бумаг по этому поводу не получало на данный момент», — отметил он.

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Замглавы агентства не исключил, что сообщения о начале проверки могут быть вбросом для решения неких внутриполитических вопросов в Германии. Причиной могут быть, по словам Шевцова, и другие цели. Сейчас вокруг правительства Германии протекают разные политические процессы. Они касаются и вопроса о том, что руководство страны не может решить внутренние проблемы.

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Ранее журналисты написали, что прокуратура Берлина якобы развернула предварительное расследование в отношении «Русского дома». Представитель ведомства Себастьян Бюхнер уточнил, что речь идет о возможном нарушении закона о внешней торговле и платежах.