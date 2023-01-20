20 января 2023, 21:25
Прокуратура Берлина проверит «Русский дом»
Прокуратура Берлина начала проверку «Русского дома» из-за закона о санкциях
Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома». Об этом сообщило издание Tagesspiegel.
Как уточнил представитель ведомства Себастьян Бюхнер, деятельность центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Каких-либо других подробностей он не сообщил.
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Жалобу в прокуратуру, как указано в материале, подал бывший депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек.
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Как уточнило агентство DPA, поводом для расследования стали санкции ЕС в отношении России из-за событий на Украине.
Евросоюзу все труднее согласовывать новые антироссийские санкции среди членов сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он добавил, что в вопросе давления на Россию ЕС не намерен отступать от своей линии и продолжит рассматривать вероятность введения дополнительных ограничений против страны. Также, по его словам, европейским странам нужно постараться передать Украине больше тяжелых современных танков.
Германия
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