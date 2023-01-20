Мир 20 января 2023, 21:25 Прокуратура Берлина проверит «Русский дом» Прокуратура Берлина начала проверку «Русского дома» из-за закона о санкциях Pxhere

Читать 360tv в

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома». Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

Как уточнил представитель ведомства Себастьян Бюхнер, деятельность центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

Реклама

Жалобу в прокуратуру, как указано в материале, подал бывший депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек.

Реклама

Как уточнило агентство DPA, поводом для расследования стали санкции ЕС в отношении России из-за событий на Украине.

Евросоюзу все труднее согласовывать новые антироссийские санкции среди членов сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он добавил, что в вопросе давления на Россию ЕС не намерен отступать от своей линии и продолжит рассматривать вероятность введения дополнительных ограничений против страны. Также, по его словам, европейским странам нужно постараться передать Украине больше тяжелых современных танков.