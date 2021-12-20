Россию заподозрили в давлении на Евросоюз из-за отказа от увеличения объемов поставок газа Европе. Опасения на этот счет высказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Россия, по словам Борреля, «использует энергию как инструмент для политического давления». При этом верховный председатель ЕС подчеркнул, что обязательства по поставкам газа РФ выполняет.

«Но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие „Газпрому“ хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель в своем блоге. Фрагмент его сообщения процитировало РИА «Новости».

Речь, как указывает верховный председатель ЕС, может идти о желании обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку — 2».

На фоне роста цен на газ в Евросоюзе, отметил Боррель, развиваются кризисы вокруг Украины и Белоруссии. Россия, как он напомнил, обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе. Голубое топливо поставляется через газопроводы, которые пролегают через Украину, Белоруссию и Балтийское море. Он добавил, что энергетическое измерение имеют любые разговоры о России, Украине, Белоруссии.

На биржевых торгах 16 декабря стоимость газа в Европе устремилась вверх и выросла почти на 10%. Впервые с начала октября цена на голубое топливо перевалила за отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа выросла в цене после новостей о том, что «Газпром» на аукционе не стал бронировать мощности газопровода Ямал–Европа на пятницу, 17 декабря.