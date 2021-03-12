Россию вновь обвинили в «милитаризации» Крыма

На неформальном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд назвала «милитаризацию» Крыма Россией угрозой для всего мирового сообщества. И заявила, что она имеет последствия далеко за пределами Украины.

Это заявление она сделала на заседании по «формуле Арриа», которое подразумевает неформальную встречу членов Совбеза и представителей неправительственных организаций с целью откровенного обмена мнениями. Инициаторами встречи выступили 20 стран. В том числе, Эстония, которая отказалась дать слово представителям Крыма без объяснения причин.

«Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности», — цитирует РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

Она также потребовала от Москвы немедленно пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.

С таким же заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По данным LB.ua, он призвал Россию «занять неполитизированную позицию» и открыть доступ к полуострову для международных наблюдателей.

Американские дипломаты уже не первый раз заявляют о «милитаризации» Крыма, за что их уже сравнивали с зомби, уныло повторяющим «одну и ту же мантру».