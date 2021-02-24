В Крыму назвали представителей США унылыми зомби

Представители Соединенных Штатов при ООН ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру». Такую оценку американским дипломатам выдал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости», обсуждая выступление и. о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса. Американец вновь заявил об угрозе, которую представляет милитаризация Россией Крыма для «общей безопасности». Молохов высказал предположение, что Вашингтон не смирится с присоединением полуострова к России до тех пор, пока Москва не изменит отношение к Украине.

«Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — сказал Молохов.

Он также назвал естественным желание России обезопасить свои границы. Александр Молохов отметил, что оно вызывает лютую ненависть и провокации недругов у берегов Крыма.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал США не вмешиваться во внутренние дела России, так как запугать ее все равно не удастся.