Мир 03 августа 2023, 01:38 Прочность экономики России перед санкциями признали в США WSJ: экономика России показала свою прочность, выдержав санкции Запада РИА «Новости»

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Российская экономика смогла выдержать испытание санкциями, которые ввел Запад после начала спецоперации на Украине, а также доказала свою прочность. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, устойчивость российской экономики объясняется внушительными государственными вложениями и развитием предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, Россия переориентировала внешнюю торговлю на Восток.

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«Провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени, идентичен тупиковой ситуации на поле боя», — указали в статье.

Теперь аналитикам предстоит понять, как Россия избежала коллапса и обеспечила некоторый экономический рост в течение 2023 года, несмотря на европейские санкции.

Ранее обозреватель Саймон Дженкинс сообщил, что западные страны оказались в ловушке и привели миллионы людей к катастрофическим последствиям из-за санкций против России.