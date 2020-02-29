Россию призвали немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза организации, посвященном ситуации в сирийском Идлибе, обратилась к России с призывом посадить все боевые самолеты.

Как сообщило РИА «Новости», она не приняла во внимание тот факт, что ВКС РФ находятся в стране с одобрения сирийских властей. В том время как США и возглавляемая ими коалиция вторглись в Сирию без разрешения Дамаска.

Крафт подчеркнула, что Вашингтон не намерен менять приверженность к Анкаре как своему партнеру по НАТО, и полностью поддерживает Турцию, ответившую на нападение на наблюдательные посты.

«Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году», — добавила Крафт.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация забивает «последний гвоздь в крышку гроба астанинского формата». Дипломат заявила, что Россия и Сирия уже трижды нарушали договоренности о прекращении огня.

Постпред РФ Василий Небензя возразил американке, что инцидент произошел за пределами наблюдательного поста. Постпред Сирии Башар Джаафри подчеркнул, что целью этого заседания Совбеза ООН является дискредитация астанинского формата.

После обстрела турецких войск сирийской армией, в результате которого погибли 33 турка, Вашингтон пообещал Анкаре предоставить в Сирии технику и «разного рода информацию».