США помогут Турции техникой и разведданными

Представитель дипломатического ведомства отметил, что помощь «не будет связана с военными действиями американских подразделений». Турция как союзник США по НАТО не запрашивала такую помощь из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб. Вашингтон еще не принял решение об отправке своих военных в регион, добавил дипломат.

Представитель Госдепартамента заявил, что без одобрения или поддержки России сирийская правительственная армия не смогла бы начать наступление в Идлибе.

27 февраля сирийская армия атаковала турецких военных в Идлибе. Погибли 33 военнослужащих Турции, примерно столько же получили ранения. Турция нанесла ответные удары по сирийским позициям.

По данным Минобороны России, попавшие под огонь турецкие военные вместе с боевиками местных группировок пытались предпринять масштабное наступление на сирийские правительственные силы.

Президенты Турции и России созвонились после боестолкновения и обсудили конфликт.