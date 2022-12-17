Мир 17 декабря 2022, 02:13 Россию признали слишком большой и важной, чтобы изолировать ее с помощью санкций 19FortyFive: санкции не заморозили экономику России и не помешали экспорту энергоносителей Pixabay

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Россия слишком большая и важная страна, чтобы ее можно было изолировать с помощью экономических санкций. Такое заявление сделал эксперт в сфере безопасности, автор издания19FortyFive Роберт Фарли в заключительном материале цикла публикаций о рестрикционной войне Запада против России.

«Финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители. Финансовые санкции не привели российскую оборонную промышленность в тупик», — написал Фарли в статье.

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Автор отметил, что западные санкции привели к нарушению глобальных товаропотоков и росту инфляции во всем мире. Фарли считает, что дальнейшее экономическое давление на таких гигантов, как Россия и Китай может стать опасным для США и их союзников.

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«Часть проблемы в том, что Россия важна, а большие, важные страны нельзя просто отрезать. <…> Стоит отметить, что на Китайскую Народную Республику приходится около 15% мировой торговли, что делает финансовую войну чрезвычайно щекотливой перспективой для рассмотрения», — отметил Фарли в статье.

В предыдущем материале эксперт показал, что финансовая кампания против России не дала ожидаемых результатов — армия продолжила спецоперацию, экономика не рухнула, инфляция замедлилась, ключевая ставка снизилась.