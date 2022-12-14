Деньги 14 декабря 2022, 14:51 «Рубль не рухнул». Американский журналист назвал Россию победительницей в экономической войне 19FortyFive: в экономической войне Россия одержала победу над Западом РИА «Новости»

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Вопреки планам Запада Россия справилась с последствиями санкций — удержала инфляцию и перенаправила потоки экспорта. Она победила в экономической войне, заявил в статье на сайте19FortyFive журналист Роберт Фарли.

Он признал, что финансовая кампания против России не показала должных результатов. Армия продолжила спецоперацию, экономика не рухнула, инфляция замедлилась, ключевая ставка снизилась. Российский фондовый рынок пострадал не так сильно, а ее внутренний рынок облигаций, как и раньше, привлек новые иностранные инвестиции. Кроме того, Россия нашла пути обхода блокировки SWIFT и продолжила поставлять энергоносители за рубеж, в том числе европейским покупателям.

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«Рубль не рухнул. <…> Россия выживает в краткосрочной перспективе, к ужасу Запада», — заявил автор статьи.

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Санкции навредили Западу. Энергоносители подорожали, и за счет этого, по словам Роберта Фарли, экспортеры смогли покрыть свои убытки из-за ухода некоторых покупателей. Страны, которые ввели ограничения, пострадали от высокой инфляции. Он заявил, что в краткосрочной перспективе Россия одержала победу в экономической войне с Западом, хотя в будущем ее экономику ждут большие проблемы.

Несмотря на это, страны Евросоюза обсуждают новый пакет санкций, рассказало РИА ФАН. Для того чтобы ввести их, Еврокомиссии придется заручиться поддержкой всех членов альянса.