Россию привлекут к установлению мира между Арменией и Азербайджаном

Россия «будет вовлечена» в процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном. РФ — одна из стран, управляющих подготовкой к подписанию соглашения, подчеркнул глава Совета Безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала Армении.

«Россия также заинтересована в мире в нашем регионе, в разблокировании коммуникаций, делимитации границы, долгосрочном решении карабахской проблемы. Россия будет вовлечена в решении этих вопросов», — заявил Григорян.

Он добавил, что процессом подготовки к подписанию мирного соглашения, помимо Армении и Азербайджана, управляют «Россия, Брюссель, Вашингтон». Они оказывают содействие в поиске решения проблемы.

Говоря о гарантиях безопасности населения Нагорного Карабаха, Армения рассматривает участие России и в «построении архитектуры этой безопасности», уточнил Григорян.

«Считаю, что в долгосрочной перспективе вопрос [о выводе российских миротворцев] не должен возникнуть. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то там должно быть международное присутствие, хотя бы определенное время», — отметил глава Совбеза Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Россию с официальным визитом 19 апреля. В рамках поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.