Мир 17 апреля 2024, 00:53 Россию пригласят на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии Europe 1: Франция пригласит Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии Pixabay

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Франция намерена пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, которые пройдут 6 июня. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По информации радиостанции, российскую делегацию пригласят, несмотря на геополитическую обстановку.

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«Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны», — говорится в материале на сайте радиостанции.

В материале указано, что в борьбе с фашистской Германией Советский Союз потерял около 27 миллионов граждан. Авторы публикации утверждают, что об решении пригласить Россию может объявить президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее французский президент предложил установить перемирие на Украине на время проведения Олимпийских игр. В России заявили, что не получали официального предложения от Франции.