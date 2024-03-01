Мир 01 марта 2024, 14:36 Россию обвинили в распространении слухов о присоединении Приднестровья Санду: Россия инициировала слухи о присоединении Приднестровья РИА «Новости»

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Сообщения о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики начались с подачи России. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Она пояснила, что таким образом страну пытались запугать в преддверии президентских выборов. По мнению Санду, Россия якобы планировала смену власти в Молдавии и возвращение на пост главы государства подконтрольных коррупционеров.

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«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — заявила президент Молдавии.

РИА «Новости» обратило внимание, что информацию о том, что депутаты Приднестровья на прошедшем съезде намерены обратиться к России с просьбой о присоединения, распространяли молдавские СМИ, получающие финансирование из Румынии.

Доктор политических наук и профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии «360» заявила, что за вбросом о присоединении Приднестровья к России стоял местный политик — называющий себя оппозиционером Геннадий Чорба.

По открытым данным, до 2015 года он занимал пост начальника Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья. В 2020 году его арестовали по уголовному делу за критику власти непризнанной республики.

Приднестровские депутаты по итогам проведенного съезда приняли декларацию с обращением к России, ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста с просьбой оказать давление на Молдавию, которая организовала в регионе экономическую блокаду, чем спровоцировала гуманитатный кризис.