Россию обвинили в причастности к миграционному кризису на границе ЕС с Белоруссией

Россия разделяет ответственность за гибридные действия властей Белоруссии против Евросоюза, включая миграционный кризис на границах с ЕС. Это следует из обнародованного проекта резолюции по ситуации в Белоруссии, сообщило РИА «Новости».

«Европарламент вновь заявляет о необходимости незамедлительно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к гибридным действиям режима Лукашенко против Евросоюза», — сказано в проекте документа.

Это касается и использования мигрантов в политических целях. Поэтому Европа возлагает на Кремль ответственность за такие действия.

Депутаты Европейского парламента планируют по итогам пленарной сессии в Страсбурге принять этот документ. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Тем не менее другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

До этого президент России Владимир Путин уже говорил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Россию не касается.

В середине сентября постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что доклад Европарламента по отношениям с Россией является классическим образцом вмешательства во внутренние дела страны.