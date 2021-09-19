Чижов назвал резолюцию ЕП о России образцом вмешательства в ее дела

Доклад Европарламента по отношениям с Россией является классическим образцом вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам дипломата, доклад был приурочен к выборам в Госдуму, потому что на следующей сессии, которая состоится через месяц, европарламентариям не удалось бы привлечь к нему нужное внимание, сообщило РИА «Новости».

Чижов отметил, что в докладе прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство.

Это, как подчеркнул, он является самым настоящим вмешательством в избирательный процесс и политическую жизнь страны.

«Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ», — заключил Чижов.