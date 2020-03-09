Россию обвинили в препятствовании расследованию по делу MH17

Прокурор Нидерландов по делу о крушении малайзийскиого Boeing Вард Фердинандуссе заявил, что Россия мешает расследованию. При этом он не смог привести никаких доказательств.

Такое заявление прокурор сделал на судебном заседании по делу о крушении MH17, которое прошло сегодня в особо охраняемом комплексе Схипхол.

«Заслуживают благодарности многие следователи, эксперты и другие стороны, которые в течение последних нескольких лет терпеливо и неустанно работали над расследованием этого дела. Это исключительно сложное расследование — в том числе из-за вооруженного конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели», — указал Фердинандуссе.

Россия, в свою очередь, передала передавала данные голландским следователям. Это было признано и прокуратурой Нидерландов.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777. В Амстердаме согласовали и утвердили новый список участников. От офиса генерального прокурора Украины в нее вошли четыре представителя.