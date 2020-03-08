Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.

«Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений. Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые», — указали в офисе ведомства на пресс-конференции.

Ранее сегодня члены Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию дела MH17 продлили соглашение о сотрудничестве. В Амстердаме согласовали и утвердили новый список участников. От офиса генерального прокурора Украины в нее вошли четыре представителя.

До этого все украинские прокуроры были уволены из группы. 17 июля 2014 года самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.