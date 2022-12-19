Мир 19 декабря 2022, 19:54 Россию обвинили в подготовке нападения на Молдавию Глава СБ Молдавии Мустяцэ: Россия готовит нападение на республику в 2023 году РИА «Новости»

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Россия якобы намерена вторгнуться на территорию Молдавии в начале 2023 года. Об этом глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ заявил в интервью телеканалу TVR Moldova.

«Вопрос в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе–феврале, или позже — в марте–апреле. Но, судя по имеющейся информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — сказал глава СБ Молдавии.

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По его словам, целью предполагаемых действий со стороны России станет объединение с Приднестровьем. Мустяцэ назвал высоким риск вероятного наступления, которое не ограничится только указанным регионом. При этом он не стал приводить каких-либо конкретных доказательств своим словам.

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В СБ Молдавии не исключили, что целью российский действий может стать использование боеприпасов, находящихся на складе в селе Колбасна.

Ранее правительство Молдавии предложило Грузии создать совместный водный маршрут для перевозки грузов. В итоге, стороны договорились следующей весной создать форум для оценки целесообразности этой идеи.