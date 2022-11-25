Мир 25 ноября 2022, 06:11 Глава МИД Молдавии Попеску рассказал о планах создать торговый маршрут с Грузией

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Правительство Молдавии предложила Грузии создать совместный водный маршрут для перевозки грузов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с коллегой из Грузии Ильей Дарчиашвили. Весной они планируют создать форум, который оценит целесообразность такой идеи, уточнила НСН.

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«Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством», — подчеркнул Попеску.

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