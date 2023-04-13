Мир 13 апреля 2023, 14:35 Россию обязали выплатить украинскому «Нафтогазу» пять миллиардов долларов «Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов за активы в Крыму РИА «Новости»

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Арбитражный трибунал Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить «Натфогазу» пять миллиардов долларов за активы, оставленные в Крыму после 2014 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба украинской компании.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить „Нафтогазу“ пять миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба за активы, оставленные в Крыму после 2014 года», — указали в сообщении.

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Пресс-служба «Нафтогаза» отметила, что в случае отказа России проводить выплаты суд в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией имеет право начать исполнительное производство в отношении российских активов на территории других государств.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что представители России в суде подробно проанализируют судебное решение и подготовят свой ответ.

Крым стал частью России в 2014 году после проведенного всенародного референдума. Абсолютным большинством жители полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.