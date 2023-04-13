Деньги 13 апреля 2023, 13:42 Россия изучит решение суда в Гааге о миллиардных выплатах Украине Песков: требование Гааги о выплате Украине 5 миллиардов долларов сначала надо изучить Википедия

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Решение Третейского суда в Гааге о обязательстве России по выплатам Украине за утрату активов в Крыму сначала нужно проанализировать, а потом определять ответные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта тяжба уже не новая, но решение суда по ней действительно новое. Однако его сначала необходимо проанализировать, после чего принимать свои действия. Специалисты, занимающиеся защитой наших прав, сделают это», — сказал он.

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Ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что Арбитражный трибунал Третейского суда в Гааге постановил, что Россия обязана выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы, оставшиеся в Крыму с 2014 года.

Украинская компания утверждает, что после перехода Крыма под юрисдикцию России она потеряла административные здания, газопроводы, флот и буровые установки.