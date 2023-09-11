Мир 11 сентября 2023, 12:20 Россию назвали победителем в конфликте с Западом Нидерландский депутат де Грааф констатировал победу России в борьбе с США и НАТО РИА «Новости»

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Вступившая в конфликт с США и НАТО Россия вышла победителем. Страна продолжила постепенный отказ от доллара, показала устойчивость к западным санкциям и расширила свое влияние. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал член нидерландской партии «Форум за демократию» и депутат Европарламента Марсель де Грааф.

Он подчеркнул, что на фоне успехов России страны Запада столкнулись с экономическим кризисом и падением в технологическом секторе.

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«Фактически Россия уже является крупным победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение российского влияния повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», — написал де Грааф.

Депутат добавил, что самые крупные потери в этом конфликте понес Евросоюз, впавший в зависимость от США.

По словам политика, итоги прошедшего в Нью-Дели саммита G20 в очередной раз доказали, что Запад потерял способность принуждения мира к подчинению для реализации своих целей.

Принятую по итогам саммита G20 декларацию уже назвали победой России и Китая. В документе, который приняли главы государств, не содержалось единой позиции по поводу конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что добиться объединения стран по этому вопросу не удалось, так как Россия тоже входит в их состав.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Макфол назвал декларацию пощечиной президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что в коммюнике прошлого саммита страны G20 прописали обещания о гарантиях безопасности и не исключали вступления Украины в НАТО. Но в этот раз не было ничего подобного.

По мнению бывшего постоянного представителя США в ООН Ники Хейли, главными бенефициарами декларации стали Россия и Китай, который все агрессивнее смотрит в сторону Тайваня. По ее словам, это полный провал внешней политики США.