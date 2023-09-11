Мир 11 сентября 2023, 02:31 «Пощечина Зеленскому». Декларацию саммита G20 назвали победой России и Китая Мягкие формулировки декларации саммита G20 назвали пощечиной Зеленскому РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не смог добиться объединения лидеров стран G20 на прошедшем саммите в Нью-Дели по вопросам осуждения России и поддержки Украины. Это уже вызвало критику, как в Киеве так и в Вашингтоне. Об этом сообщило издание USA Today.

В принятой без участия Байдена итоговой декларации страны G20 прямо отказались от обвинений России, но отметили, что страны должны воздерживаться от силового захвата территорий, а также отметили большое количество жертв среди мирного населения и негативные последствия конфликта.

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Опубликованная декларация вызвала негативную реакцию в Министерстве иностранных дел Украины. В своих социальных сетях представители ведомства опубликовали собственный манифест с осуждением России, который, по их словам, должны утвердить страны G20.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN пояснил, что добиться единого отношения к конфликту на Украине среди стран G20 невозможно, так как Россия тоже является частью этой группы.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макфол заявил, что по сравнению с прошлогодним заявлением новая резолюция стран G20 стала настоящей пощечиной президенту Украины Владимиру Зеленскому в условиях тяжелого контрнаступления.

Он напомнил, что в прошлогоднем коммюнике Украине давали гарантии безопасности и даже не исключали вступления страны в НАТО, то сегодня в тексте нет даже осуждения России.

Бывший посол США в ООН Ники Хейли заявила, что на изменении тона формулировок итогового заявления не настоял президент Джо Байден. Она подчеркнула, что главными бенефициарами саммита стали Россия и Китай.

«Китай злорадствует, потому что он смотрит на Тайвань, когда это происходит. И это позор», — подчеркнула она.

Президент США Джо Байден не принимал участия в подготовке итоговой декларации стран G20. Выступив в первый день утром он улетел во Вьетнам. После встречи с руководством страны он вышел на пресс-конференцию перед журналистами, но продержался, отвечая на вопросы менее получаса.

В какой-то момент американский лидер заявил, что собирается пойти спать. На этом пресс-конференцию свернули, несмотря на звучащие вопросы журналистов.