Мир 22 апреля 2024, 16:04 Россию назвали определяющей безопасность на Кавказе Алиев: Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе РИА «Новости»

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Россия стала основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе. Об этом в ходе встречи с российским коллегой сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Повестка дня является довольно обширной. Там присутствует транспортный компонент, проект международного транспортного коридора „Север-Юг“. Он имеет глобальное значение для стимулирования торговых отношений и безопасности грузоперевозок между странами», — заявил он.

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Алиев добавил, что азербайджанская сторона рада тому, как решаются вопросы региональной безопасности.

«В плане региональной безопасности на Кавказе Россия является основополагающей страной, в более широкой географии. От взаимодействия между государствами зависит очень многое», — добавил президент Азербайджана.

Путин отмечал, что отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне.