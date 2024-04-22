Важное 22 апреля 2024, 15:48 Путин на встрече с Алиевым дал оценку отношениям России и Азербайджана Путин назвал высоким уровень отношений России и Азербайджана РИА «Новости»

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Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, заявил президент Владимир Путин. Оценку диалогу стран он дал на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Лидер Азербайджана отметил, что Россия на сегодняшний день является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе.

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«От действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания», — указал он.

В ходе беседы Путин также выразил Алиеву благодарность за вклад, который его отец внес в строительство БАМа.

«Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что они с Алиевым также встретятся с ветеранами БАМа, который, по его оценке, был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза.

«Сейчас мы, — Вы, наверное, знаете об этом, — развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня», — подчеркнул президент.