Россию на министерском саммите G7 обсуждали полтора часа

На встрече в Лондоне министры иностранных дел стран-участниц G7 на обсуждение отношений с Россией и Китаем потратили втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен предложил привлекать Москву к «ответственности». Одновременно он склонен добиваться стабильных и предсказуемых отношений.

О хронометраже обсуждения международной повестки РИА «Новости» рассказал высокопоставленный источник из Госдепа США.

«Мы начали в 8.45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше — по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан», — рассказал он.

Перед началом саммита глава Форин-офиса Великобритании Доминик Рааб предложил создать механизмы быстрого реагирования для сдерживания «российской пропаганды». По его мнению, жизненно необходимо одновременно давать опровержения и противиться попыткам Китая и России подрывать доверие к правительства западных стран.