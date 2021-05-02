Глава МИД Британии допустил создание механизмов по борьбе с «пропагандой РФ»

Страны, входящие в G7, могут создать коллективные механизмы быстрого реагирования для сдерживания «пропаганды из РФ». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — процитировал Рааба ТАСС.

В связи с этим в Великобритании надеются убедить другие страны в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования на дезинформацию и пропаганду со стороны России.

По мнению Рааба, Россия и Китай своими действиями пытаются подорвать доверие к правительствам западных стран. В качестве примера он привел вмешательство в выборы и публикации о вакцинах от коронавируса.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел G7 пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Кроме глав МИД, на встречу пригласили представителей от ЕС, Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.