Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

На внеочередном заседании совета Организации американских государств (ОАГ) приняли решение о лишении России статуса постоянного наблюдателя. Трансляция велась на сайте ОАГ, сообщило РИА «Новости».

Заседание началось в 15:00 (22:00 по московскому времени). Участники ОАГ рассмотрели проект резолюции о «немедленной приостановке статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ».

Приостановка статуса будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не выведет с ее территории войска. За резолюцию проголосовали 25 стран, некоторые воздержались, ни один представитель не выступил против.

В начале января глава МИД Мексики Марсело Эбрард признал ОАГ устаревшей и призвал создать новый союз по примеру ЕС. В ОАГ входят 35 стран, штаб-квартира организации расположена в Вашингтоне.